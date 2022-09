“Veel wolken, namiddag neemt kans op buien of motregen toe”

Vandaag zullen er veel wolken over Limburg trekken. Af en toe zal er een flets zonnetje door deze wolken te zien zijn maar periodiek kan er ook even wat regen of motregen vallen.

Na 15 uur neemt de kans op regen beduidend toe. Regionaal kan er tot middernacht 5 tot 10 liter per vierkante meter vallen.

De maximumtemperatuur komt ergens tussen 21 en 23°C uit. De hoogste temperaturen zijn in het noorden te verwachten. De wind waait zwak uit het westen tot zuidwesten.

In het tweede deel van de nacht naar woensdag zal het vanuit het zuiden harder gaan regenen. Het gaat echter om een smalle neerslagband waardoor het nog onzeker is waar de meeste regen zal gaan vallen. Mogelijk kan de intense kern van deze zone ook net ten zuiden van Limburg blijven slepen. Onder de kern kan er in pakweg 12 uur tijd zo’n 20 tot 40 liter per vierkante meter vallen.

