Daags na zijn eindzege in de Vuelta is Remco Evenepoel (22) vertrokken naar Australië. Zondag een pittige feestnacht in Madrid, maandag tot woensdag op een krappe vliegtuigstoel in de lucht, zondag het WK tijdrijden. “Zo snel mogelijk in Australië terug op de fiets? Zo snel mogelijk in mijn bed, ja”, zei Evenepoel met kleine oogjes in de luchthaven van Madrid.