William en Harry zetten rivaliteit opzij, maar waarom maken broers en zussen zoveel ruzie? En hoe pak je het aan?

William, Kate, Harry en Meghan op één rij. Meer was niet nodig om niet de nieuwe koning Charles III maar wel de twee prinsen op de voorpagina van bijna alle Britse kranten te zien. Een mogelijke verzoening tussen de broers bleek voer voor discussie. En toch: rivaliteit tussen broers en zussen is allesbehalve bijzonder. Integendeel. Maar wat is de psychologie erachter? En hoe vermijd je het?