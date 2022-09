“Worstenvingers” doen geruchten over gezondheid van koning Charles oplaaien

De Britse koning Charles werd de voorbije dagen meermaals gefotografeerd met opvallend rode en gezwollen handen, wat leidt tot speculaties over mogelijke gezondheidsproblemen. We gingen te rade bij hartspecialist Pedro Brugada.

De 73 jarige vorst heeft al jarenlang last van gezwollen vingers, zelf noemde hij ze tien jaar geleden “worstenvingers”. Topdokter Pedro Brugada, de bekendste cardioloog van ons land, benadrukt dat er talloze mogelijke oorzaken zijn voor dikkere of misvormde vingers. “Over de gezondheidssituatie van koning Charles III kan ik me uiteraard niet uitspreken”, zegt Brugada. “Zijn lijfarts beschikt over het medisch dossier, maar op basis van enkele foto’s kan je niet afleiden wat de oorzaak is. Eerst moet je veel meer weten over de persoon in kwestie, vooraleer je hier uitspraken over kan doen.”

Het is volstreks onduidelijk of de dikke vingers van Charles aangeboren zijn. “Sommige mensen worden zo geboren, bij anderen wordt dit veroorzaakt door een ziekte, maar ook een trauma kan leiden tot dikke vingers of handen. Daarnaast hebben mensen die handenarbeid verrichten dikwijls dikkere handen, terwijl rechtshandige tennissers vaak een grotere rechter- dan linkerhand hebben. Ook golfers krijgen met dat fenomeen te maken.”

© AFP

“Bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen zien we ook soms zogenaamde trommelstokvingers”, weet Pedro Brugada. “Dat is een vervorming van het uiteinde van de vingers. Dit komt ook voor als verschijnsel bij afwijkingen aan longen of de lever, waardoor te weinig zuurstof komt in die delen van het lichaam die het verst van het hart liggen, zoals vingers.”

Daarnaast kunnen ook reumatische aandoeningen gewrichten dikker maken en vervormen, afhankelijk van de dieperliggende oorzaak kan dit een bijzonder pijnlijke aandoening zijn.