Maak kennis met Karolien Rector, de vrouw die bepaalt wat er op het bord van Vuelta-winnaar Evenepoel komt

De Vuelta-triomf van Remco Evenepoel kleurt ook een beetje Limburgs. De Stevoortse teamdokter Steven Bex en Zonhovense sportdiëtiste Karolien Rector (35) zijn twee belangrijke pionnen in het team rond Evenepoel. Eén van de sleutels tot het historisch succes is het aspect voeding gebleken. Karolien Rector geeft een inkijk in de voedingsstrategie bij ‘The Wolfpack’: “Via algoritmes geven we de renners exact wat ze nodig hebben.”