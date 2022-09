Beschuldigden terreurproces dreigen met boycot door hun plaats in “glazen kooi”: “Ik niet meer terug”

“Als die glazen box blijft staan, dan kom ik niet meer terug.” Bilal El Makhoukhi, een van de drie beschuldigden die gisteren wél in de assisenzaal bleef, was duidelijk. En hij is niet alleen. De beschuldigden weigeren in de box te gaan zitten. De voorzitter van het terreurproces staat dus voor een moeilijke keuze: plooien voor de kritiek van de beschuldigden en de glazen kooien drastisch aanpassen, of het risico lopen dat het hele proces een maat voor niets wordt, zonder beschuldigden en zonder antwoorden.