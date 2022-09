Genk lanceert Feminina om taboe rond menstruatie te doorbreken

Genk

De stad Genk organiseert de actie Feminina om het taboe rond menstruatie armoede te doorbreken. Er zal gratis menstruatiemateriaal beschikbaar zijn voor de leerlingen van alle middelbare scholen van de stad. Alle jonge meisjes krijgen ermee te maken, maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om elke maand opnieuw tampons of maandverband te kopen. Via posters, een video en de website komt de jeugd alles te weten over dit thema. Vandaag waren de leerlingen van het derde jaar Humane Wetenschappen van het Sint-Jozefinstituut in Genk aan de beurt.