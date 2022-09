Ergste gevolgen droogte nipt vermeden: “De regen kwam geen dag te vroeg”

Het Albertkanaal, dat goed is voor zo’n 40 procent van al het drinkwater in Vlaanderen, wordt gevoed door de Maas. De voorbije weken daalde het debiet van de rivier stelselmatig tot het vorige week op 35 kubieke meter per seconde stond. “Dat is de ondergrens. Lager spreken we van waterschaarste”, zegt Willems. Sindsdien heeft het geregend en is het debiet weer gestegen tot 55 kubieke meter per seconde. Dat is nog steeds laag, maar aan de meest alarmerende scenario’s lijkt Vlaanderen te zijn ontsnapt.

Professor Patrick Willems — © Frederic Beyens

Ook deze week zal het nog regenen en in principe neemt de kans op neerslag toe naarmate de herfst nadert. Tegelijk wordt het minder warm en is er dus minder verdamping. Toch houdt de professor nog een slag om de arm. Volgende week blijft het immers opnieuw droog. Eén week zonder neerslag is niet problematisch, maar maatregelen zijn niet uitgesloten als na die ene week meteen nog een droge week volgt.

Op langere termijn hoopt Willems op voldoende regen in de herfst en de winter om de reserves weer aan te vullen in aanloop naar volgende zomer. De Vlaamse ‘Blue Deal’ en plannen die daarop voortbouwen, moeten ervoor zorgen dat we minder afhankelijk zijn van de seizoenen. “We hebben vijf droge zomers in zes jaar tijd gehad.” Er bestaat geen twijfel over dat klimaatopwarming daar voor iets tussenzit, al is vijf droge zomers in zes jaar tijd wel heel veel. Willems verwacht dat het de komende jaren niet zo’n vaart zal blijven lopen. Op middellange termijn gaan we daar wel heen. “We moeten ons absoluut beter wapenen. Dat kan door water in de bodem te laten insijpelen en te stockeren.”(agg)