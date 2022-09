Wout van Aert werkt nog stevige trainingsrit af voor afreis richting WK in Australië: “Team Belgium pre-travel ride”

Wout van Aert heeft voor zijn vertrek naar het WK in Australië in Canada nog 132 kilometer -goed voor zo’n vier uur op de fiets- getraind met landgenoten Jasper Stuyven en Stan Dewulf. “Team Belgium pre-travel ride”, noemde hij de rit op Strava. De afgelopen dagen etaleerde Van Aert zijn WK-vorm al met een tweede plaats in de GP Montréal en een vierde plaats in de GP van Quebec.