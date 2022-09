Israel-Premier Tech dreigt UCI voor rechtbank te slepen bij degradatie uit de World Tour

De grote baas van Israel-Premier Tech is in geval van degradatie uit de World Tour niet van plan het meteen blauwblauw te laten. Ploegeigenaar Sylvester Adams speelt met het idee om dan de Internationale Wielerunie (UCI) voor de rechtbank te slepen.

In een interview met de Amerikaanse gespecialiseerde wielersite Velonews stelde Adams dat er sprake is van een situatie van overmacht waardoor het door de verschillende partijen niet mogelijk is om door omstandigheden verplichtingen na te komen. Volgens de man achter Israel-Premier Tech hoort een coronapandemie bij dat soort overmachtssituaties.

“Dit speelde de voorbije drie jaar. De periode die voor het behalen van de WorldTour-licentie wordt gehanteerd.” Hij stelt voor om de World Tour uit te breiden van de bestaande achttien ploegen naar twintig. Inclusief Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic. Volgens Adams betekent degradatie de dood van ploegen als Israel-Premier Tech, Lotto-Soudal, Movistar…

Het team Israel-Premier Tech heeft Rik Verbrugghe als sportief manager en herbergt o.a. Dylan Teuns, Sep Vanmarcke en Chris Froome. Adams hoopt het op een normale manier te kunnen oplossen met de Internationale Wielerunie (UCI) want -zegt hij zelf- “indien het tot een rechtszaak komt, dan zijn er alleen maar verliezers”.

Vorige week zoemde het al in de coulissen van de Vuelta dat de UCI volgend jaar in de World Tour voor twintig ploegen zou gaan volgend jaar, maar nog dezelfde dag publiceerde de wereldwielerbond een communiqué dat de regels van degradatie en stijgen niet vervallen. Meer zelfs, er zijn tot 18 oktober UCI-punten te verdienen. In november worden de licenties van de World Tour voor de periode van 2023 tot 2025 toegewezen. (hc)