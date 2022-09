Open Monumentendag Beringen zet erfgoed in de kijker

In Beringen vormde het nieuwe marktplein het decor voor een unieke erfgoedbeleving. Het gevarieerde programma van de Open Monumentendag bewijst dat onroerend erfgoed blijft boeien. De bezoekers konden een rondleiding krijgen in de kerk van Beringen en/of een stadswandeling maken in het centrum. Een nieuwe informatiezuil werd dit weekend op het kerkplein geplaatst met meer info over historisch Beringen. De bezoekers waren aangenaam verrast door de boeiende verhalen uit de rijke Beringse geschiedenis die de gidsen wisten te vertellen. In de kerk was er nog een expo van heemkundige kring Kiosk en de Harmonie Sint-Cecilia Beringen. De harmonie gaf ook nog een mooi concert in de kerk. Ook Voltaire was terug in Beringen en keek verbaasd rond. In 1739 herbergde Beringen in ‘Les Clefs d’Or’ of ‘De Gouden Sleutels’ gedurende enkele weken de Franse dichter en filosoof Voltaire. Hij sprak zich toen niet zo lovend uit over Beringen. Nu sprak Bart 'Voltaire' Demuyttenaere heel andere woorden