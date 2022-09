Inhuldiging van perroen op de Markt in Beringen

Een perroen is terug te vinden in zogenaamde ‘Bonnes Villes’ of ‘Goede Steden’. Deze steden die behoorden tot het vroegere Prinsbisdom Luik hadden een zekere vorm van vrijheid, autonomie en rechtspraak en mochten bijvoorbeeld een stadsomwalling bouwen. Een perroen, een zuil met daarop een pijnappel en een kruis, staat symbool voor deze stadsvrijheden. Er waren 10 Loonse ‘Goede Steden’, elk met een perroen: Beringen, Bilzen, Borgloon, Bree, Hamont, Hasselt, Herk-de-Stad, Maaseik, Peer en Stokkem. Het perroen van Beringen is te zien op een schets van Robert Péril gemaakt rond 1510, maar is lange tijd uit het straatbeeld verdwenen. Bij de heraanleg van de Markt werd het in 2021 terug opgericht.