Andreas Skov Olsen wil met Club Brugge gewoon winnen in Porto: “Anders blijven we beter thuis”

Met gezonde ambitie nam Andreas Skov Olsen plaats achter de microfoon in het Drakenstadion van Porto. De Deense winger moet meer dan ooit het Portugees slot openbreken dinsdagavond in de Champions League. “Van zulke avonden moet je gewoon genieten. Ik kijk er al naar uit sinds we kampioen werden.”

Nu Buchanan en Lang nog steeds in de lappenmand liggen, kijken velen naar Andreas Skov Olsen voor de individuele actie. “Maar dit voelt niet als: all eyes on me”, zegt hij. “Ik doe wat ik kan om het team te helpen, en er loopt zoveel kwaliteit rond bij ons.” De Deen is bezig aan zijn eerste Champions League-campagne. “Ik heb al op Juventus en AC Milan gespeeld met Bologna, maar dit is nog iets anders. Van zulke avonden moet je gewoon genieten”, aldus Skov Olsen.

“Het is een droom die uitkomt, en dat is de reden waarom ik naar Club Brugge kwam. In Italië zijn er ook mooie stadions, maar hier is de melodie voor de match anders (grijnst). Het is een mooie kans om je te tonen, maar dat lukt niet zonder je team achter je. We zullen een goede ploegprestatie nodig hebben om hier iets te pakken.”

Net als zijn coach weet Skov Olsen aan wat hij zich moet verwachten. “Veel energie en duels. We zagen al wat video’s, en zullen er waarschijnlijk nog krijgen in aanloop naar de wedstrijd”, knikt hij. “Wij moeten onze match spelen, maar ook hard blijven. En dan kijken of er iets te rapen valt. We focussen ons het meest op onszelf en de dingen die wij moeten doen. Porto is een topploeg, maar wij willen gewoon winnen. Daarvoor zijn we hier. Anders blijf je beter thuis, toch? Moest dat niet lukken, is een punt natuurlijk ook nog steeds een prachtig resultaat. Al sinds we kampioen werden, keek ik uit naar matchen als deze. Het zijn gewoon mooie avonden.”