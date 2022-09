Welgeteld één dag was hij vorige week te jong om zijn debuut te maken. Luca Plessers vierde immers pas op zondag 4 september zijn zestiende verjaardag. Afgelopen weekend mocht Luca wel debuteren in het eerste elftal van Jong Meeuwen (4C). En hoe? Met een splijtende pass van 40 meter lag hij in de derby tegen Ellikom (0-3) aan de basis van de 0-2.