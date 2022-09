Puzzel zet 75ste jubileum Bond van Schutterijen Maas en Kempen in de kijker

Het bijzondere aan deze puzzel is dat alle schutterijen die lid zijn van de bond van schutterijen Maas en Kempen in de puzzel staan afgebeeld. Van de bordjesdrager van Sint-Harlindis & Harlindis Ellikom, de hofdame van Sint-Hubertus Manestraat, de marketentster van Sint-Sebastiaan As tot het paard van Sint-Dionysius Opoeteren dat de optochten meeloopt: alle onderdelen worden herkenbaar weergegeven. Het is dan ook een echt collector's item geworden.Even een beetje terug in de tijd: na de Eerste Wereldoorlog verzamelden Belgische schutterijen uit naburige dorpen weer om jaarlijks een aantal schuttersfeesten te houden. Schutterijen namen deel aan geplande feesten en ook aan het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS). Omdat onze schutterijen niet georganiseerd waren in een bond, konden zij het Oud-Limburgs Schuttersfeest wel winnen, maar ze mochten het niet organiseren.Bij de start van de bond was Pierre Creemers de grote bezieler. 'Meester Creemers', zoals hij genoemd werd in de streek, was een schutter in hart en nieren. Hij zag het probleem van de schutterijen in Belgisch-Limburg en wilde daar graag iets aan doen. Meester Creemers heeft toen samen met enkele anderen contact opgenomen met Meester Peeters uit Ittervoort (Nederland), de toenmalige voorzitter van de OLS-federatie. Die gaf hen de raad zelf een bond op te richten.​​Dat gebeurde op zondag 7 maart 1948 in Elen. De Bond 'Maas en Kempen' verenigde toen de volgende schutterijen: Sint-Pieter Elen, Sint-Monulphus en Gondulphus Rotem, Breidelzonen Kessenich, Sint-Martinus Kessenich, Sint-Lambertus Molenbeersel, Sint-Martinus Grootbeersel en Sint-Hubertus Manestraat.Niet lang daarna traden Sint-Servatius Raam, Sint-Sebastiaan Dorne, Sint-Lambertus Louwel en Sint-Martinus Niel-bij-As ook toe. In de loop der jaren kwamen er nog andere schutterijen bij en anno 2022 telt de Bond van Schutterijen Maas en Kempen 19 schutterijen.Sympathisanten die deze unieke puzzel willen bekomen, kunnen een e-mail sturen aan secretaris@maasenkempen.be om een puzzel af te halen. Deze prachtige puzzel kost 20 euro en met de eindejaarsfeesten in aantocht is dit een fijn geschenk. Bovendien steunt u er ons cultureel erfgoed mee.