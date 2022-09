Bier- en wijngilde 't Wijnvat in Gellik start nieuw seizoen

Door de verschuiving werd de eerste bijeenkomst van de gilde een groot succes. De barbecue werd aangestoken, de wijntjes en biertjes werden getest. Er werden wat ervaringen uitgewisseld. Centraal stond op deze gezellige avond vooruitablikken naar een leuk en fijn jaar. Wil je meer weten over hoe je bier moet brouwen, schrijf je dan tijdig in voor de bierbrouwcursus die start op 23 september. Of kom naar de bijeenkomsten iedere tweede vrijdag van de maand.