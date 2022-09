Latijnse vertalingen, commotie in Engeland en een Iraanse discussie over een hond: dit moet je weten over 70 jaar Jip en Janneke

Het is alsof ze er altijd al waren, Jip en Janneke. Over generaties heen. En in zekere zin is dat ook zo: het is dinsdag exact zeventig jaar geleden dat het eerste verhaal verscheen in de Nederlandse krant ‘Het Parool’. De figuurtjes van Annie M.G. Schmidt en tekenaar Fiep Westendorp groeiden uit tot een ode aan een onbezonnen kindertijd, vol verwondering en kleine avonturen. Eentje die intussen de hele wereld heeft veroverd.