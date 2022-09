Wijkschool Cocon Kreyel uit Bocholt wint 10.000 euro voor verbouwing

Her en der sluiten er wijkschooltjes door fusies. Maar de kleinschaligheid van wijkschooltjes als deze in Bocholt biedt kinderen wel de mogelijkheid om zich in een rustigere sfeer te ontplooien tot wie ze zelf zijn. De nieuwe speelplaats van Driehoek de Cocon, rijk aan bomen en nieuwe speeltuigen, straalt haar ziel en zaligheid uit. De school heeft afgelopen schooljaar dan ook heel wat nieuwe ‘coconners’ mogen verwelkomen.Ondanks hun lege kas koesterde de ouderraad de ambitie om het gevoel van de speelplaats door te trekken naar de infrastructuren binnen. Met grote motivatie waagde ze haar kansje in de wedstrijd van Brico Klushelden. VerbouwingenEuforisch, dat is de beste omschrijving van het winnen van zo een wedstrijd, gevolgd door het nuchtere besef dat er weer heel wat werk verzet zou moeten worden… en dat tijdens de zomervakantie.De werken moesten de ouders immers zélf uitvoeren. Zo werd de 25-meter-lange gang onder handen genomen door mama’s en leerkrachten. Een andere metamorfose kwam tot stand in de sanitaire ruimte. Enkele handige en sterke papa’s sloopten niet alleen de toiletten maar ook de indeling. Deze werd verruimd met eigentijdse toiletten en zelfs aangepaste kleutertoiletten. Om de gyprocwerken tot een goed einde te brengen, kon de ouderraad rekenen op een genereuze sponsoring in de vorm van werkuren van AV InterieurVernieuwing. Zoals steeds stond motivatie troef. De vernieuwde speelplaats van vorige zomer was een schot in de roos. Met deze wedstrijd en bijhorende werken probeerde de ouderraad de warme en speelse uitstraling door te trekken naar binnen en heeft men de leerlingen voor het tweede jaar met een “waaw-effect” kunnen verwelkomen.Voor de ouderraad van wijkschool Driehoek de Cocon in Kreyel (Bocholt) is geen moeite te veel om de kinderen een aangename schooltijd met onvergetelijke herinneringen te bezorgen. Om dat waar te maken, stampt ze steeds creatieve acties uit de grond die sympathisanten het hele jaar gratis kunnen steunen. Zo kan o.a. iedereen lege huisbatterijen binnenbrengen, wordt er kleding ingezameld en kun je hen steunen door online te shoppen via trooper. Meevolgen kan via hun facebookpagina /Driehoekdecocon.Acties als deze zijn van groot belang. Alle opbrengsten worden steeds geïnvesteerd in materiaal en teambuilding voor de kinderen, maar ook in nodige infrastructurele vernieuwingen.