Stoppen slaan door bij werknemer die ontslagen wordt: drie gewonden waarvan één kritiek na zwaar geweld in citroenzuurfabriek

Bij citroenzuurfabrikant Citribel Tienen zijn vrijdagnamiddag drie gewonden gevallen. Drie medewerkers van het bedrijf werden door een collega aangevallen. Twee van hen zijn ernstig gewond, één van hen verkeert zelfs in kritieke toestand. “Heel ons bedrijf is in shock na deze feiten”, zegt directeur Wim Vandenbrande.

Vrijdagnamiddag werd een medewerker van de raffinage uitgenodigd voor een gesprek. De medewerker in kwestie was zo’n twee jaar geleden in het bedrijf gestart, eerst via interim, later via een tijdelijk contract. In het gesprek met twee leidinggevenden kreeg de werknemer te horen dat zijn contract niet zou verlengd worden.

“Op dat ogenblik zijn de stoppen bij de man doorgeslagen”, zegt directeur Vandenbrande. “Hij heeft de twee leidinggevenden fysiek aangepakt. Maar daar is het helaas niet bij gebleven. Aansluitend is hij naar de afdeling waar hij tewerkgesteld was gegaan en daar heeft hij nog een collega fysiek aangevallen. Bij dat laatste feit waren helaas geen getuigen, dus we weten nog niet wat zich daar exact heeft afgespeeld. Na de feiten is de aanvaller op de vlucht geslagen.”

Kritieke toestand

Bij het incident zijn twee personen ernstig gewond geraakt. Een van de twee is zelfs nog steeds in kritieke toestand. “We leven heel erg mee met de slachtoffers. Alle steun gaat naar hen uit”, aldus directeur Vandenbrande. Het hele bedrijf is in shock door de gebeurtenissen. “Dit hebben we in de geschiedenis van het bedrijf nog nooit meegemaakt”, zegt directeur Vandenbrande. “We proberen dan ook momenteel in te zetten op psychologische ondersteuning van ons personeel. Maar er heerst ook een groot gevoel van ongerustheid.”

“We bekijken zeker hoe we in de toekomst zoiets kunnen voorkomen, maar plots zinloos geweld is natuurlijk bijzonder moeilijk te voorspellen. In elk geval zijn we aan het bekijken om extra bewaking in te zetten in en rond het bedrijf. De dader is wel gevat, hebben we vrijdagavond van de politie mogen vernemen. En de zaak is in handen van het parket.”

Psychologische begeleiding

Maandagmiddag vond een gesprek tussen directie en vakbonden plaats over de gebeurtenissen. “Dit is een uiterst delicate situatie”, zegt Femke Buys van het ACV. “De directie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen. Nu moet de aandacht in eerste instantie uitgaan naar het waarborgen van de veiligheid en de psychologische bijstand, maar in tweede instantie moet er bekeken worden wat er structureel scheef zit en hoe dit aangepakt kan worden. De mensen in het bedrijf zijn in shock, dus ik denk dat het nu vooral belangrijk is om alles even te laten bezinken en we hopen allemaal dat het goed komt met de slachtoffers.”