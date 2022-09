An, van opleiding binnenhuisarchitecte, is zaakvoerder van een keukenbedrijf. — © VTM

Eerst viel An Helsen 25 kilogram af dankzij de recepten van Pascale Naessens, en nu is ze net als haar idool aan het pottenbakken geslagen. Daarom doet ze een gooi naar de overwinning in De Schaal van Pascale. “Met de huidige energieprijzen is dit een hele dure hobby”, zegt ze.