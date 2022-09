Uitkijken naar deze voorstellingen: kan William Boeva acteren? En waarom heeft Joke Emmers een dipje?

THEATER

De vraag van 9,6 miljard

Liefst 9,6 miljard dollar verlies veroorzaakte de Ever Given dagelijks toen het schip het Suezkanaal blokkeerde. Evenveel kost de opvolger van de ruimtetelescoop Hubble en was de boete voor Chevron na jarenlange vervuiling van de Amazone. En in 2050 zullen we met 9,6 miljard mensen zijn. Met die achtergrond neemt een vrouw het woord en laat ze haar stem horen. Stijn Devillé schreef een solo voor Sara Vertongen. (agr)

9,6 (Een verweer), Het nieuwstedelijk, op 17/1 C-mine Genk, op 19, 20 en 21/1 De Nieuwe Zaal Hasselt. Info: www.nieuwstedelijk.be

PERFORMANCE

Brei mee aan het verhaal

Het Collectief Elan(d) doorbreekt de passieve rol van het publiek. Voor deze voorstelling, die in première ging tijdens Theater op de Markt in Hasselt, knopen en vingerhaken vrijwilligers in een open atelier een wollen sculptuur waarin een performance over verbinding wordt opgevoerd. Het publiek vanaf acht jaar breit letterlijk en figuurlijk mee aan het verhaal. (agr)

I think we need to talk, Collectief Elan(d), op 12/10 om 15 uur C-mine Genk. Info: www.collectiefeland.be, www.c-mine.be

THEATER

Overleven in crisistijden

Vloek! is een bitterzoete satire over een kwetsbaar middenklassegezin dat spartelt om te overleven. Sam Shepard schreef dit passioneel commentaar op de American dream in 1979, in volle oliecrisis. Nu blijkt dat hij profetisch was. De Roovers maken er een spetterende versie van met vier acteurs en live muziek van Bjorn Eriksson en Elko Blijweert.(agr)

Vloek!, De Roovers, op 18/11 De Adelberg Lommel, op 23/11 cc Maasmechelen, op 16/1 De Bogaard Sint-Truiden, op 25/1 C-mine Genk, op 26/1 Muze Heusden-Zolder en op 2/1 De Kimpel Bilzen. Info: www.deroovers.be

THEATER

De tragedie van twee broers

Patrizio Peci was een leider van de Rode Brigades die de eerste spijtoptant in de geschiedenis van het Italiaanse terrorisme werd. Zijn jongere broer Roberto werd vermoord door de Rode Brigades voor ‘verraad aan de revolutie’. Edoardo Ripani groeide op in dezelfde stad als de broers en brengt hun tragisch verhaal naar het theater. Als in een klassieke Griekse tragedie wordt hij bijgestaan door een vrouwenkoor. Er wordt gespeeld in het Italiaans met boventiteling. (agr)

Fratelli. Welke pijn hangt er over mijn stad?, Edoardo Ripani, op 7/10 C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

THEATER

Naomi Velissariou pimpt Lanoye

Griekse vrouwen komen in aanraking met Trojaanse vrouwen die na de bezetting van hun stad de dood verkiezen boven een leven in onderdrukking. De enige man moet aan het eind van de strijd de waarden van de overlevenden verdedigen. Tom Lanoye kreeg de Prijs voor Podiumkunsten voor de tragedie Atropa. De wraak van de vrede. De in Bilzen geboren Grieks-Belgische theaterallrounder Naomi Velissariou (foto) maakt er een voorstelling met pompende beats en messcherpe poëzie van. Ze regisseert deze productie van Theater Utrecht en speelt er zelf in mee. (agr)

Atropa, Naomi Velissariou, op 14/2 C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

THEATER

Joke Emmers in romantische bui

Woodman is het gezelschap van studiegenoten Joke Emmers, Evelien Bosmans, Tanya Zabarylo, Thomas Janssens en Matthias Meersman. Voor het eerst spelen ze alle vijf samen en wel in een ode aan de romantiek. Om hun 30+-blues af te schudden, overwegen ze een toneelstuk te bestellen bij Woody Allen, de grootmeester van passie en verloren dromen. Maar is die niet verbrand? Mag je nog met zo iemand werken? (agr)

Woody, Woodman, op 13/4 De Kimpel Bilzen, op 18/4 Cultuurcentrum Hasselt, op 22/4 Palethe Pelt, op 12/5 Muze Heusden-Zolder en op 17/5 De Velinx Tongeren. Info: www.huubcolla.be

DANS

Gelukkige verjaardag Wim

Ultima Vez, het dansgezelschap van choreograaf Wim Vandekeybus (foto) bestaat 35 jaar. Het verleden klopt op de deur van wat nog komen gaat. Op dat kruispunt kijkt men achterom en blikt men vooruit in een groot jubileumproject met maar liefst 23 dansers. Exclusief in Limburg. (agr)

Scattered memories on a slice of future, Wim Vandekeybus / Ultima Vez, op 30/11 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

THEATER

Dimitri Leue redt wat nog kan

Nu de wereld in brand staat, denkt de mens dat maar één iemand het vuur kan blussen. Men noemt haar Messia. Dimitri Leue schreef de tekst, regisseert het stuk en speelt de mens, terwijl Jennifer Heylen de verlosser incorporeert. Vier muzikanten en een koor moedigen haar live aan om te redden wat nog te redden valt. (agr)

Messia, Leue, op 10/11 De Kimpel Bilzen, op 12/11 Achterolmen Maaseik, op 16/11 De Velinx Tongeren, op 18/11 Palethe Pelt en op 1/12 cc Houthalen-Helchteren. Info: www.leue.be

CABARET

Ann Nelissen lacht aan de koffietafel

Op het eerste gezicht is de dood te betreuren, maar bij nader inzicht valt er veel te vieren, wat trouwens in tal van culturen gebeurt. Zonder in Halloweenclichés te vervallen, zoeken Ann Nelissen en het trio Intgeniep in deze cabaretvoorstelling de humoristische grenzen van de dood op. Het begint bij de koffietafel, maar het kan ook heel absurdistisch worden. (agr)

Viva la muerte!, An Nelissen & Intgeniep, op 22/10 cc Leopoldsburg en op 8/12 Muze Heusden-Zolder. Info: www.garifuna.be

THEATER

William Boeva acteert aan de zijde van Tine Embrechts

Vijf jaar nadat een succesvolle cabaretgroep uit elkaar is gevallen, wil men het gezelschap nieuw leven inblazen nu een van de leden is gestorven. Maar zijn alle wonden geheeld? Dit is een tragikomedie over het faillissement van ambitie, faam, vriendschap en goede bedoelingen. De opmerkelijke cast bestaat uit Tine Embrechts, William Boeva, Peter Thyssen en Bert Verbeke. (agr)

Perpetuum mobile, Tine Embrechts e.a., op 8/2 De Bogaard Sint-Truiden en op 17/2 cc Beringen Info: www.garifuna.be

CABARET

Nele swingt het jaar uit

Nadat Geert Hoste en Michael Van Peel waren gestopt met jaaroverzichten, namen Bert Gabriels en Kamal Kharmach hun taak over. Nu waagt ook cabaretière Nele Bauwens zich op dit terrein. Zij maakt er een muzikale eindejaarsconference van met The Whodads, de bekende bigband die het publiek al meer dan een kwarteeuw verwent met de betere mambo en stevige swing. (agr)

Nele Bauwens swingt het jaar uit, op 6/1 Casino via De Velinx Tongeren, op 19/1 Palethe Pelt en op 28/1 Muze Heusden-Zolder. Info: www.nelebauwens.be

DANS

Mol danst flamenco

ERA is de nieuwe flamencovoorstelling van danser en choreograaf Frederico Ordoñez, zanger Esteban Murillo, gitarist Anthony Carruba en Samina Carreman, de danseres die de bezielster is van de flamencoschool La Juana in Houthalen. Ze werd bij televisiekijkers bekend door haar deelname aan De Mol. (agr)

ERA, Compañia Soleá, op 4/11 cc Houthalen-Helchteren, op 18/11 Muze Heusden-Zolder en op 26/11 De Adelberg Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be