Hobbytentoonstelling Pakjes & Zakjes bij Ferm Tervant

Zaal de Kring was omgevormd tot een heuse tentoontenstellingsruimte. Ferm Tervant had bij het begin van het nieuwe werkjaar haar hobbytentoonstelling. Je kon er rustig naar de werken van de hobbyliefhebbers bekijken. Breiwerk van poppenkledij tot handtassen en alles wat mogelijk is. Ook was er een workshop pakjes maken.De hobbytentoostelling is ook een opendeurdag om Ferm Tervant beter, te leren kennen. Een blij weerzien was het ook met Bertha en Josée die met hun tweeën indertijd met de hobbyclub zijn gestart binnen de KVLV.