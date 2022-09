Geslaagde teambuildingdag voor klassen van campus de helix in Maasmechelen

Met 6 klassen trokken de leerlingen en hun klastitularissen naar het Warredal in Neeroeteren. Tijdens de heenreis werd met ‘energizers’ (korte leuke opdrachten) de toon al gezet: het zou een fantastische dag worden. Eenmaal in het Warredal werd de voormiddag gevuld met activiteiten zoals Archery Tag (een pijl en boogspel), Bumperball (waar je in een bal kruipt en losgaat), knotshockey (met een kunststof knots) en ultimate frisbee (frisbee met teams van 7 personen). Ook werd het spectaculaire hoogteparcours in het klimbos afgelegd. Hier konden ze niet alleen elkaar aanmoedigen, maar moesten ze ook op elkaar vertrouwen.Voor de middagpauze was een lunchpakket voorzien met een zelfgekozen belegd broodje, flesje water, mueslireep en een appel. Het werd een gezellige picknick met een activiteit om de groepsgeest te bevorderen. De ‘kletspot’ werd geopend. Met nieuwsgierige en serieuze vragen, dilemma’s en stellingen om reacties uit te lokken werd de pauze een leuke en onvergetelijke ervaring.De teambuildingdag was een mooi begin van een fijn schooljaar. Leerlingen konden hun zorgen even vergeten, er werd veel gelachen en samen plezier gemaakt. Stille leerlingen bloeiden open en bange leerlingen overwonnen hun angsten.