Roodkapjes beleven diamanten jubileumjaar in Stokkem

Het was een dag vol plezier. Er stonden allerlei springkastelen, een rodeostier, een sweeper en verder konden de kinderen zich laten grimeren of een glittertattoo laten zetten. Een clown zorgde voor leuke balloncreaties.De KSA Stokkem bestaat gedeeltelijk uit de Roodkapjes, de kinderen uit de laatste kleuterklas tot het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Verder resideert onder de KSA-vleugels de JimSim; dit zijn de leerlingen van het eerste tot vierde middelbaar.De leiding laat er zich eenparig en trots over uit dat de KSA van Stokkem de grootste jeugdvereniging van de gemeente is. "En", giechelen ze, "het zijn alleen maar meisjes".Het zestigjarig bestaan was een fantastisch jaar. Met 120 leden trokken ze deze zomer op kamp in de Scoutsrally (Neerpelt). Het kampthema ‘KSA in de gamewereld’ zorgde dat er iedere dag iets anders gebeurde.Het succes van de vereniging wordt toegeschreven aan de werking van het groot aantal leden (140), de leiding (16), hulpleiding (9) en de negen mensen van het keukenteam, allemaal vrijwilligers.Op 16 en 17 september start de KSA het nieuw werkjaar.