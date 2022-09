Neos Bree swingt op het SeniorenFest

Neos Bree was met 18 leden vertegenwoordigd op dit muziekfestival dat gepresenteerd werd door Bieke Illegems en Erik Goossens. Voor de show genoten ze eerst nog van een lekkere lunch. Daarna vertrokken ze met de bus naar de Lotto Arena voor de optredens. Wat bracht het SeniorenFest op het podium ? Drie topacts: Radio Guga, de Grungblavers en Raymond van het Groenewoud. Guga zette de zaal in vuur en vlam met gekende nummers waarbij hij vele artiesten vlekkeloos imiteerde. Grungblavers brachten evergreens maar dan in het Antwerps en dat is deze bonte bende van bekende Antwerpenaars buitengewoon gelukt. Tot slot Raymond van het Groenewoud, een actieve senior van 72. Hij bracht een combinatie van zijn grootste hits met als meest bekende “Meisjes” maar ook muzikale nieuwigheden. Het was een heerlijk feestje en ambiance was verzekerd.