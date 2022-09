Boekentassenwijding in Peer en Kleine-Brogel

In Kleine-Brogel wees Juf Christiane naar de grote hand en het Mariabeeld. In de hand stond een eerste lichtpuntje; een lichtbak met ‘Welkom Maria’. Juf An vertelde een eerste Mariaverhaal: Maria zei ‘ja’ tegen de engel. Zij wilde God helpen en een lichtpuntje zijn in de wereld. Lichtpuntjes hebben we allemaal nodig want licht is fijn, warm en geeft vertrouwen. De kinderen gaan dit schooljaar ook allemaal lichtpuntjes proberen te zijn. Zij zeggen ook ‘ja’ zoals Maria en bouwen aan een tof schooljaar. Dan kon pastoor Benny de boekentassen zegenen. Samen zongen ze voor de allereerste keer het themalied: ‘Laat je licht maar schijnen’.De kinderen van de mAgneet in Peer brachten mooie bloemen aan. Rood, geel, wit, groen... Zo willen ze het hele schooljaar kleuren. Ze staken hun boekentassen hoog in de lucht en pastoor Benny zegende ze allemaal met het wijwater. Tevens werd de directeur in de bloemetjes gezet: ze is 20 jaar schoolhoofd. Proficiat, directeur Els.