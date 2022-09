Grevenbroekers uit Hamont-Achel gaan op verkenning in de Oostkantons

Om 10 uur komen ze aan bij het kasteel Reinhartstein in Ovifat. Daar worden ze ontvangen met koffie en koek. Daarna volgt een rondleiding in het hoogst gelegen kasteel van België met een Nederlandstalige gids. Na een lekkere kom soep in Waimes trekken ze verder naar Büllingen voor een bezoek aan de Ardenner Cultur Boulevard. Hier bewonderen ze Ars Minerales, kleine tot heel grote mineralen, Ars Figura, honderd jaar oude poppen in taferelen van omstreeks 1900 en als laatste Ars Krippana, de grootste tentoonstelling van kerststallen in Europa. Ook hier wordt genoten van koffie en gebak in het Old Smuggler Café. De dag werd gezellig afgesloten met een lekker avondmaal in Gasthaus "Alte Scheune" in Kronenburg, net over de Duitse grens.