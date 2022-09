Kleuters Atheneeke oogsten eerste groenten en fruit uit schooltuin

Het schooltuintje van basisschool Atheneeke in Tongeren bezorgt de juffen én de kleuters groene vingers. De voorbije weken konden ze de eerste vruchten van hun harde werk plukken.

Vorig schooljaar mochten de kleuters van het Atheneeke de eerste zaadjes planten in het schooltuintje aan de Wijkstraat. “Zo maken onze kleuters kennis met de leef- en groeiwijze van planten en insecten”, zegt juf Daisy. “Ze leren waar groenten en fruit vandaan komen en gaan zelf aan de slag om de tuin te onderhouden, de planten te verzorgen en de omgeving waar te nemen.”Bij het begin van het nieuwe schooljaar was het dan eindelijk zover: de kleuters mochten hun eerste groeten en fruit gaan oogsten op de vijf percelen. Ze troffen er heel wat rijpe courgettes, pompoenen, zonnebloemen, rabarber, druiven en appels aan. “De kleuters trekken nu elke donderdag met de tuinkar naar het schooltuintje”, legt juf Daisy uit. “In de klas organiseren we bovendien verschillende activiteiten om de groenten en fruit te verwerken. Zo zullen onze kleuters volgende week zelf courgettesoep maken.”