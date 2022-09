Vrijdag 9 september organiseerde Okra Kanne haar jaarlijks Kanne Feest in Italiaanse stijl.

Een 60-tal leden genoten van allerlei soorten koude en warme pasta’s. In de pauze werd er ook aan de nodige ontspanning gedacht, waarbij Marlou en Trees een leuk humoristisch verhaal brachten. Ook werd er een mand met Italiaanse producten uitgeloot. De avond werd afgesloten met een heerlijk ijsje en koffie. Lekker eten en drinken en een vrolijke noot waren de ingrediënten van een gezellige namiddag én avond. Kortom, de Kannerse Okra-leden waanden zich heel even in het Bella Italia.