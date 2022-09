Pas koning, maar Charles krijgt al bakken kritiek na ‘momentje van irritatie’: “Kon hij dat niet zelf doen?”

Na de dood van de Queen is haar zoon Charles (73) koning geworden van Groot-Brittannië. In haar voetsporen treden is geen gemakkelijke klus: koningin Elizabeth was erg populair, haar zoon is dat minder. En het helpt niet dat er nu al gelachen wordt met de kersverse vorst op sociale media nadat hij zaterdag de documenten ondertekende die hem tot koning uitroepen en even zijn geduld verloor door… een doos pennen.