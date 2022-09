Theo Mathijs 60 jaar priester

Op 8 juli 1962 werd Mathijs priester gewijd in Luik. Hij volgde de Grieks-Latijnse afdeling aan het college van het Heilig Kruis te Maaseik, studeerde filosofie aan de seminarie van Sint-Truiden en theologie in Luik. Na zijn priesterwijding gaf Theo les tot aan zijn pensioen in 1998 in meerdere scholen. Het bezorgde hem de bijnaam ‘De professor’.In 1964 werd hij meewerkend priester in de parochie Kiewit-Heide. In die gemeenschap ontplooide hij zijn eigen – niet altijd onbesproken - visie over de kerk en haar structuren. Mathijs beef vasthouden aan eenvoudig taalgebruik, vrij van mystiek. “De enige taal die de mensen echt begrijpen is de taal die ze zelf spreken.” Zo richtte zich jarenlang vooral naar de jongeren. Die benadering zorgt voor een levendig parochiaal leven in Kiewit-Heide waar, dit jaar alleen al, 50 dopen en 15 kerkelijke huwelijken werden gezegend.Na de viering, die werd besloten met een driewerf hiep-hiep-hoera, bood het parochiale team een receptie aan. Mathijs greep die gelegenheid te baat om iedereen persoonlijk te groeten. De Kiewitse gemeenschap organiseerde een collectie voor ‘haar professor’ die volledig aan het CAW en het Kiewitfonds wordt geschonken.