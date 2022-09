Volgens databureau Gracenote heeft Club Brugge 28% kans om knock-outronde Champions League te halen

Volgens databureau Gracenote heeft Club Brugge na de 1-0-zege tegen Bayer Leverkusen op de eerste speeldag van de Champions League 28% kans om de volgende ronde van het kampioenenbal te bereiken. Om derde te eindigen in de groep en door te stoten naar de knock-outronde van de Europa League heeft blauw-zwart volgens Gracenote zelfs 41% kans. Om de Champions League te winnen heeft Club echter 0% kans volgens het databureau.

Club Brugge startte volgens Gracenote als favoriet voor de vierde plaats in groep B van de Champions League, maar na de zege tegen Bayer Leverkusen is Club nu favoriet om de derde plaats te veroveren. Gracenote geeft blauw-zwart daarvoor 41% kans en dicht de Belgische club ook 28% kans toe om door te stoten in de Champions League.

Nog volgens Gracenote is titelverdediger Real Madrid voor Manchester City en Liverpool favoriet om zichzelf op te volgen als eindwinnaar van het kampioenenbal. Het databureau zegt dat er 58% kans is dat een van die drie clubs zich tot eindwinnaar kroont. De Koninklijke spant de kroon met 23% kans. City heeft 21% kans, Liverpool 14% ondanks de 4-1-nederlaag op de eerste speeldag tegen Napoli. Met nog maar één wedstrijd achter de kiezen hebben Real, City, Bayern, Atlético en PSG bovendien al 90% kans om de volgende ronde te bereiken.