‘Down The Road’: Ruben brengt Dieter Coppens aan het huilen

Emotioneel momentje in de derde aflevering van Down The Road en dit keer komen de tranen niet van de protagonisten, maar van reisleider Dieter Coppens. Wanneer Hasselaar Ruben Martens vertelt dat hij zijn mama verloor aan longkanker, dat hij haar mist en dat ze de allerlekkerste spaghetti voor hem klaarmaakte, krijgt Dieter het moeilijk. Terwijl de presentator zijn tranen droogt, zegt Ruben: “Ge moet niet wenen.” Waarop Dieter: “Sorry, normaal moet gij wenen. Maar nu ben ik aan het wenen, omdat ik het zo erg vind voor jou.”