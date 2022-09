‘Blind getrouwd’ en meteen moeten delen met de hond en een meisje van één

“Ik kak bijna in mijn broek.” Eén van de eerste zinnen van Joren tegen zijn kersverse schoonmoeder op het stadhuis van Aarschot. In het plaatselijke Capucienenklooster gierde de adrenaline door Jorens lijf. Toen Lien tevoorschijn kwam had Joren maar één woord: “Amai!”

Deze match zou kunnen werken, want volgens de experten hebben ze exact elkaar omschreven als ideale partner. Zo sprak Lien over de “gezellige, joviale kerel met lichtbruin haar waar een klein beetje pak aan is”, en Joren wou een toffe madam met wie hij zich kon amuseren. “Ik heb goed van het leven genoten en heb ondertussen carrière kunnen maken”, zei hij. “Laten we hopen dat de puzzel nu in elkaar valt. Ik ben nooit de grootste dater geweest, ik denk dat veel mensen daarover een verkeerd gedacht van mij hebben. Ik ben immers niet het type man dat los op een vrouw durft af te stappen en vraagt om te daten.”

Voor de voeten gelopen

De plechtigheid werd lichtelijk verstoord door de hond van Lien die voor de voeten van de bruid liep. Maar wie met haar trouwt, moet de hond erbij nemen. “Balou is deel van de familie, take it or leave it”, klonk het nog. Lien zal Joren dan weer moeten delen met een andere vrouw. “Ze heet Mona, is 1 jaar en ze houdt soms wel van een beetje drama. Ik ben dus wel wat gewoon”, aldus Joren over zijn metekindje.

Op het stadhuis van Lokeren gaven Christiaan en Jana elkaar hun jawoord. De eerste indrukken waren alvast heel positief. “Hij heeft een heel karakteristiek gezicht”, vertelde Jana achteraf. “Hij is niet de man die je elke dag in het straatbeeld ziet. Ik vind dat hij een heel interessant uiterlijk heeft.”

Christiaan zei dat hij vooral een ‘wow’- en warm gevoel tegelijk had. “Het was zoals bij Kinder Surprise, dat je opent en hoopt dat er een mooi cadeau in zit. Maar dit was nog veel meer. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel geluk zou hebben.”

In de aflevering van volgende week vertrekken de koppels samen op huwelijksreis.