Belgische toeriste (30) wordt aangevallen in metro New York en krijgt messteek in het gezicht

Een Belgische toeriste is afgelopen zaterdag het slachtoffer geworden van zinloos geweld in een metrostation in New York. Zonder enige aanleiding werd de 30-jarige vrouw in het gezicht gestoken, aldus de lokale politie.

Vier of vijf daders vielen de Belgische vrouw zaterdagochtend rond 8.45 uur zonder enige aanleiding aan, op een moment dat de vrouw met een groep gezellen de trap van een metrostation in de New Yorkse wijk Chelsea afliep. De daders benaderden haar, haalden een mes boven en staken de vrouw in het gezicht. Eens de hulpdiensten ter plaatse waren, werd het slachtoffer ter plaatse behandeld. Ze moest uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.

In het tiende district van New York, dat Chelsea omvat, is de criminaliteit dit jaar fors toegenomen, zo meldt de politie van New York. De aanval op de toeriste deed enkele omstanders versteld staan. “De criminelen worden almaar brutaler”, zo getuigde de 33-jarige Brittany aan The New York post.