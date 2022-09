Onze tv-tips: een nieuwe start, terug naar de toekomst en een oude bekende

Het Roer Om

Play5, di, 20.30u

Vandaag in deze realityreeks, al jaren een grote hit in Nederland, het verhaal van Sonja en Patrick. Ze kappen met hun oude leven en openen een hotel in de Franse Dordogne. Van een oud krot willen ze een luxe vijfsterren resort maken. Maar als de ene na de andere aannemer afhaakt, worden ze gedwongen als zelf te doen. Wat niet evident is door een gebrek aan kluservaring.

Back to the Future II

VTM3, di, 20.35u

Geslaagde sequel waarin Marty met Doc Brown naar de toekomst moet reizen om zijn toekomstige zoon uit de problemen te helpen. De filmreeks betekende de internationale doorbraak van acteur Michael J. Fox, die zich als jongeman in deze filmfranchise op sleeptouw liet nemen door de geweldige Christopher Lloyd als de gestoorde professor. Ook na 37 jaar het bekijken nog meer dan waard.

Jambers Back to the 90’s

VTM, di, 21.50u

Wie Jambers zegt, denkt onmiddellijk aan boer Charel. Het beeld van de Oost-Vlaamse boer die een pannetje spek bakte op een vieze stoof terwijl de katten met het vlees gingen lopen, staat bij vele kijkers voor eeuwig in het geheugen gegrift. De boer is inmiddels overleden, maar het verhaal achter Charel en zijn beruchte vrouw blijft fascinerend. Jambers duikt de geschiedenis in. (tove)