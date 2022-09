VRT moet toegeven op proces Bart De Pauw: “Die honderden belastende sms’en? Die had de VRT toen niet, dat klopt”

“Er is maar één iemand die het merk-Bart De Pauw heeft vernietigd en dat is Bart De Pauw zelf.” De VRT blijft achter de beslissing staan om de samenwerking in november 2017 per direct stop te zetten. Ook al – dat moesten de advocaten van de VRT op de zitting toegeven – beschikte niemand op dat ogenblik al over de “honderden sms’en van pornografische aard”. “Er waren wel twee formele klachten én een duidelijk kwalijk patroon.”