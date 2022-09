Uitzonderlijk transport aan kant gezet dat brug Kempische Steenweg op wilde rijden

Hasselt

Bij controles op zwaar vervoer en ter hoogte van de werken van de Kempische Steenweg heeft de politie maandag voor ruim 16.000 euro aan boetes opgesteld.

Het zwaar vervoer werd naar het politiekantoor geleid waar mobiele weegplaten stonden. Slechts 8 van de 20 voertuigen die werden gecontroleerd, waren in orde. Twee uitzonderlijke transporten werden onderschept toen ze de brug van de Kempische Steenweg wilden gebruiken terwijl dat verboden is tijdens de werken. Eén van de voertuigen bleek niet over de nodige vergunningen te beschikken en de andere bestuurder kon geen geldig keuringsbewijs voorleggen.

Daarnaast werden er meerdere inbreuken vastgesteld bij een transport van gevaarlijke goederen. Er werd een ander voertuig opgeroepen om het transport op een veilige manier verder te zetten.

In totaal werden 13 onmiddellijke inningen en 3 processen-verbaal opgesteld.