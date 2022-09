Snel wezen: Camille voegt derde concert in Hasselt toe

Terwijl ze met de single Geen tranen meer over nog altijd hoog in de Ultratop staat, scoren ook de opvolgers Kleur en In de regen al hoog in de hitlijst. Bovendien staat Camille voor de tweede week op de eerste plaats met haar nieuwe album. De zangeres blijft dus knallen. Eerder was aangekondigd dat Camille op 25 maart 2023 om 14u en 17.30 u zou optreden in Trixxo Theater Hasselt. Maar aangezien de verkoop als een trein loopt, is er een extra show toegevoegd. Die gaat door op 26 maart 2023 om 14u. De zangeres belooft een overzicht van haar grootste hits en songs uit haar nieuwste album SOS. Behalve Hasselt komt ze ook naar Gent en Antwerpen.

