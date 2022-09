Ooit bijna Rode Duivel, maar nu heeft Pascal Struijk zijn keuze gemaakt: “Als ik word geselecteerd, kies ik voor Oranje’’

De linksvoetige verdediger heeft een Nederlandse vader, een Indonesische moeder en is geboren in België. Tijdens de coronacrisis vroeg Struijk een Belgisch paspoort aan, waardoor hij met zijn dubbele nationaliteit dus zowel voor België als voor Nederland kon kiezen.” Ik wist toen nog niet zo goed wat ik wilde doen. Toen heb ik alles overwogen, maar Nederland is mijn eerste keuze”, zegt hij daar nu over.

Hij kwam eerder al uit voor de U17 van Nederland, maar legde daarna wel een selectie voor Jong Oranje naast zich neer. Maar nu gaat de voorkeur van de verdediger dus toch uit naar Nederland. Struijk zit al in de voorselectie van Oranje voor de Nations League-duels eind september. Dan staat onder meer Nederland-België op het programma en de kans bestaat dus dat Struijk daar aantreedt in het shirt van Oranje.

‘’Het betekent heel veel voor me”, zei hij bij ESPN. “Het is de eerste keer dat ik überhaupt bij de voorselectie van Oranje zit. Ik werd na de training opgewacht door de media-manager en die vertelde me het nieuws. Mijn telefoon stond vol met berichten en toen voelde ik me als een klein kind. Het is heel mooi om mee te maken en nu maar hopen dat ik bij de definitieve selectie zit. Als ik bij die selectie zit, kies ik ook voor Nederland. Dat is mijn eerste keuze.’’