Italiaanse politie bevrijdt vrouw die 22 jaar opgesloten werd door familie

In het Italiaanse Bojano, in de zuidelijke provincie Campobasso, is een 67-jarige vrouw bevrijd door de politie. Ze werd gedurende 22 jaar door haar broer en schoonzus opgesloten.

De vrouw ging in 1995 na de dood van haar echtgenoot bij haar broer en schoonzus wonen omdat ze het niet zag zitten om alleen te wonen. Na enkele jaren moest de vrouw echter de woning verlaten en werd ze opgesloten in schuur zonder verwarming of ander comfort. Ze leefde er in erbarmelijke omstandigheden, kon zich amper wassen en kreeg net genoeg eten en drinken om te overleven.

De carabinieri, de Italiaanse politie ging ter plaatse na een tip. Bij een huiszoeking werd het slachtoffer aangetroffen. Toen duidelijk werd dat ze niet meer terug hoefde naar haar broer en schoonzus, deed de 67-jarige vrouw haar verhaal.

Ze werd mentaal en fysiek mishandeld door haar familieleden, mocht zich slechts een keer per maand wassen en mocht nooit buitenkomen zonder toezicht van haar familieleden. Ze mocht ook met niemand praten.

“Het verhaal van de vrouw was erg helder en precies, ondanks haar beproeving”, zo citeerde Ansa de politie. De vrouw woont voorlopig in een opvanghuis.

Tegen haar broer en schoonzus loopt een onderzoek.

Waarom ze de vrouw zo lang hebben opgesloten is nog niet duidelijk. Maar ze hebben wel iedere maand aan uitkering en later haar pensioen opgestreken.