Genk

Een 44-jarige vrouw uit Zonhoven is zondagochtend haar rijbewijs kwijtgespeeld bij een controle op de Hasseltweg. Ze zwalpte met haar auto over de weg toen een patrouille haar rond 3 uur opmerkte. De vrouw testte positief op alcohol. Haar rijbewijs is ze minstens 15 dagen kwijt. De auto werd getakeld. De vrouw werd meegenomen naar het politiekantoor om daar de nodige pv’s op te stellen. mm