De sterren van morgen? Max Verstappen is zo goed als zeker van wereldtitel in F1, maar in F2 en F3 is de kampioen al bekend

Dat Max Verstappen zijn tweede wereldtitel Formule 1 gaat pakken, is met nog zes races te gaan al zo goed als zeker. Maar in de twee belangrijkste opstapklassen richting de Formule 1 zijn de kampioenen intussen al bekend: die werden afgelopen weekend allebei gekroond in Monza. De Braziliaan Felipe Drugovich werd met overmacht de nieuwe Formule 2-kampioen, in de F3 ging de Fransman Victor Martins na een zeer spannend slotweekend met de titel lopen.

De 22-jarige Braziliaan Felipe Drugovich stond al geruime tijd aan de leiding in de Formule 2. Hij begon het seizoen sterk met onder meer een zege en een podium tijdens de twee races in Saudi-Arabië, een dubbele overwinning in Spanje en nog een zege in de hoofdrace in Monaco.

In het begin van de zomer leek er nog even tegenstand te gaan komen van de Fransman Théo Pourchaire (19) en de Amerikaan Logan Sargeant (21), maar de jongste weken stapelden de fouten zich op bij die twee rijders. Drugovich trok daardoor met een zeer comfortabele voorsprong naar Monza. Tijdens de sprintrace op zaterdag viel hij uit na een botsing met onze landgenoot Amaury Cordeel, maar hij werd wel kampioen omdat ook Pourchaire geen punten scoorde. Met enkel nog de twee races in Abu Dhabi te gaan is Drugo dus al zeker van de titel. (Lees verder onder de foto)

Drugovich won onlangs nog de F2-hoofdrace in het Nederlandse Zandvoort. — © ISOPIX

Drugovich is met zijn titel de opvolger van Oscar Piastri, die volgend jaar in de F1 debuteert bij McLaren. Maar de kersverse F2-kampioen zal (voorlopig) in de wachtkamer blijven. Drugovich maakte aanvankelijk geen deel uit van een rijdersacademie, maar maandag raakte bekend dat hij de allereerste rijder wordt in het nieuwe talentenprogramma van Aston Martin. Hij zal volgend seizoen voor dat team fungeren als reserverijder en mogen testen met hun wagen uit 2021. Of dat later tot een vast F1-zitje leidt? De tijd zal het leren.

Victor Martins verslaat zes rivalen, waaronder broer van Charles Leclerc

In de Formule 3 werden dit weekend de laatste twee races van het seizoen gereden. Het werd een heel spannend weekend, want vooraf hadden nog zeven rijders kans om de titel te pakken: Victor Martins, Isack Hadjar, Zane Maloney, Oliver Bearman, Roman Stanek, Jak Crawford en Arthur Leclerc - jawel, de broer van F1-rijder Charles.

Uiteindelijk trok Martins (21), die aan zijn tweede jaar F3 bezig was, aan het langste eind dankzij respectievelijk een tiende en vierde plek in de slotraces. Het was wel even nagelbijten voor de Fransman. De laatste race eindigde immers onder een rode vlag en hij kreeg nog een tijdstraf, waardoor het wachten bleef op de officiële uitslag voordat Martins kon vieren. Na de race eerde hij ook zijn vriend Anthoine Hubert, die in 2019 overleed tijdens een gruwelijk ongeluk op Spa-Francorchamps. (Lees verder onder de foto)

Victor Martins is de nieuwe Formule 3-kampioen. — © ISOPIX

Martins is een jeugdproduct van Alpine en zal naar alle verwachting komend seizoen de overstap maken naar de Formule 2. Wellicht zien we ook enkele van zijn rivalen daar terug. Runner-up Maloney - die uit de kleine eilandstaat Barbados komt - maakte indruk door de laatste drie hoofdraces van het seizoen te winnen, iets wat in de F3 maar zelden voorkomt.

Maloney is in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten (nog) niet verbonden met een rijdersacademie. Bearman (17) en Leclerc (21) genieten steun van Ferrari, terwijl Crawford en Hadjar - allebei ook pas 17 - deel uitmaken van het Red Bull-talentenprogramma. Al zal die laatste zich ongetwijfeld in de haren krabben: Hadjar begon als tweede in de stand aan het slotweekend, maar zakte door het ijs. De piepjonge Fransman kon door een crash in de kwalificatie nooit zijn kansen verdedigen en zakte in de eindstand nog naar de vierde plaats.

