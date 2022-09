Autosector waarschuwt: “Energiecrisis vormt gevaar voor elektrische wagen”

Eigenaars van elektrische wagens zagen de voorbije maanden - of ze hun auto nu thuis opladen of via een publieke laadpaal - de kosten stijgen met tien procent of meer. Allego, een van de grootste exploitanten van laadpalen in Duitsland, verhoogde begin september de prijzen al van 43 naar 47 eurocent per kilowattuur (kWh) en het snelladen steeg van 65 naar 70 eurocent per kWh.

Ook supermarkten (zoals Lidl), doe-het-zelfzaken en meubelwinkels die klanten tot voor kort gratis opladen tijdens het winkelen aanboden, voeren nu tarieven in. En verdere prijsstijgingen worden nog verwacht, aangezien de prijs van elektriciteit gekoppeld is aan die van gas en gas nog altijd een schaars goed is sinds Rusland enkele weken geleden de gaskraan naar Duitsland volledig dichtdraaide.

Het zorgt ervoor dat de verkoop van elektrische wagens al aan het stagneren is in Duitsland. En als die trend zich voortzet, wordt er ook gevreesd voor een domino-effect op investeerders die minder geneigd zullen zijn om oplaadpunten te installeren, waardoor elektrische auto’s minder aantrekkelijk - want onpraktischer om mee rond te rijden - zouden worden.

Daar komt nog bij dat in Duitsland de staatssubsidies voor elektrische auto’s vanaf 2023 gehalveerd worden tot 4.500 euro en dat kopers van plug-in hybrides (die momenteel nog een vergoeding van 6.750 euro ontvangen) niet langer zullen worden ondersteund.

“Verdomd voorzichtig zijn”

“Dit vormt een directe bedreiging voor de industrie. We moeten verdomd voorzichtig zijn”, zo waarschuwt de vooraanstaande auto-econoom Stefan Bratzel. “Als elektrische auto’s duurder in gebruik worden, dreigt de golf van elektrische mobiliteit in te storten, omdat bijna niemand nog een elektrische auto gaat kopen”, aldus Bratzel, die ook oprichter is van het Center for Automotive Management (CAM).

Bratzel doet nu samen met andere voorstanders van elektrische wagens een beroep op de Duitse regering om ervoor te zorgen dat de elektriciteitsprijs onder die van benzine blijft. “Anders verliezen elektrische wagens hun charme”, aldus Helena Wisbert, directeur van het in Duisburg gevestigde Center for Automotive Research.

Eén suggestie die al relatief snel kan worden uitgevoerd is een verhoging van de motorvoertuigenbelasting op diesel- en benzineauto’s. Elektrische wagens komen daar momenteel niet voor in aanmerking.