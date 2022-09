Kleuters en senioren samen op ontdekking tijdens dansvoorstelling

Tongeren

In woonzorgcentrum Sint-Franciscus werd de voorstelling ‘Zullen we samen?’ opgevoerd door het Limburgs dansensemble ‘tout petit’ in kader van MoMeNT. Hierbij staat de ontmoeting centraal tussen twee dansers die elkaar in balans houden, maar ook de ontmoeting tussen jonge kinderen en senioren. Doorheen de voorstelling groeide de ontmoeting tussen de performers én het publiek. Op het einde werd het publiek samengebracht tijdens een interactief spelmoment. De kleuters en de senioren gingen samen op ontdekking. “De wisselwerking tussen senioren en jonge kinderen werkt aanstekelijk en zorgt voor energie”, aldus intendant Barbara Wyckmans (MoMeNT). diro