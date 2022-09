Tractor brandt uit tijdens maaionderhoud op grasveld in Peer

Op een grasveld langs de Ruitersbaan in Peer, vlakbij de grens met Helchteren, is maandag rond 13.50 uur een tractor in brand gevlogen. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg op het veld, maar de tractor brandde wel volledig uit.

De brand brak uit op een grasterrein voor paramotoren tijdens een maaionderhoud. Toen de tractor opgestart werd, ontstond al snel hevige rookontwikkeling, vermoedelijk door een kortsluiting. Terwijl in de omgeving een rookpluim te zien was, rukten de brandweerzones Noord-Limburg en Oost-Limburg uit om de tractor te blussen. Het voertuig werd volledig in de as gelegd, maar de brandweer kon wel vermijden dat het vuur oversloeg op het gras.