Chiro Voeren houdt volleybaltornooi

Voeren

Aan het Heem De Komberg in Sint-Martens-Voeren gonsde het van activiteiten het voorbije weekend. Zaterdag organiseerde de Chiro een sportief recreatief volleybaltornooi. Een dozijn ploegen uit de regio schreven in om een balletje te slaan en om met de familie en vrienden in openlucht te genieten van sport en spel. Jammer genoeg waren de weergoden niet de hele dag gunstig gezind. ’s Avonds het was aanschuiven voor de barbecue en een fris pintje of frisdrankje. De jeugd maakten het vervolgens gezellig tijdens een openluchtfuif. nm