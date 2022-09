Berkan Karakaya kon door een breuk in zijn hand niet keepen en werd dan maar in de spits gedropt. Hij scoorde drie keer. — © Dick Demey

Omdat hij door een breuk in zijn hand niet kon keepen, werd Berkan Karakaya van vierdeprovincialer Boxberg B (4D) afgelopen weekend tegen WAVO in de spits gedropt. Die verrassende zet pakte goed uit, want de gelegenheidsaanvaller scoorde prompt drie keer.