Alison Van Uytvanck zet punt achter tennisseizoen wegens rugproblemen: “Ik heb heel hard afgezien”

De 28-jarige Van Uytvanck strandde op de voorbije US Open in de tweede ronde. Ze verloor met 6-4, 4-6 en 6-4 van de Française Clara Burel, nadat ze in de openingsronde met Venus Williams de toernooiwinnares van 2000 en 2001 uit het toernooi had gekegeld. Na de partij tegen Burel verklaarde Van Uytvanck dat ze zich zorgen maakte om haar rug. “Ik heb hier alles gegeven, maar ik heb heel hard afgezien”, zei ze. Vanwege een hernia kwam Van Uytvanck na Wimbledon amper in actie.

“Ik heb er alles aan gedaan om zo klaar mogelijk te zijn voor de US Open. Ik ben trots op mijn team voor de manier waarop we dat gedaan hebben”, aldus Van Uytvanck, die maandag Elise Mertens van de troon stootte als de nieuwe Belgische nummer 1. “Maar jammer genoeg zorgt mijn rug nog steeds voor problemen. Ik heb besloten om mijn seizoen nu te beëindigen en me voor te bereiden op het volgende. Ik zal proberen om klaar te zijn voor de Billie Jean King Cup met de Belgische ploeg! Het is spijtig om zo een punt te zetten achter mijn seizoen. Maar ik kijk er naar uit om sterker en beter te worden komend seizoen.”

In de finaleronde van de Billie Jean King Cup (8-13 november) treffen de Belgische vrouwen Australië en Slovakije in het Schotse Glasgow. De vier poulewinnaars stoten door naar de halve finales.

(belga)