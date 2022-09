Opnieuw lange rijen op Schiphol, luchthaven vraagt om vluchten te annuleren

Op de luchthaven van Schiphol in Nederland staan er maandag opnieuw lange wachtrijen, voor de zoveelste keer deze zomer. Aanleiding is de krappe bezetting bij de security.

Volgens de krant de Telegraaf hebben opnieuw honderden mensen hun vlucht gemist. De luchthaven vroeg maandagmiddag aan enkele luchtvaartmaatschappijen om tussen 16 en 23 uur vluchten te annuleren wegens de drukte.

In juli en augustus gaf Schiphol op zijn website nog een overzicht van de drukte, maar dat is stopgezet nu de zomervakantie voorbij is. De problemen met lange wachtrijen blijven echter wel aanhouden. Maandagochtend stonden reizigers zelfs tot buiten de vertrekhal aan te schuiven. Sommige reizigers waren volgens De Telegraaf vier uur op voorhand naar Schiphol gekomen maar misten desondanks hun vlucht.

De luchtvaartsector kampt met personeelstekorten. Tijdens de coronacrisis werden heel wat mensen ontslagen, maar nu er weer gereisd mag worden blijkt het moeilijk om weer personeel aan te werven. Op de luchthaven van Schiphol zouden er structureel zo’n 200 securitymensen tekort zijn. Vakbond FNV klaagt aan dat er een einde is gekomen aan een extra toeslag voor het personeel, waardoor die nu ander werk zoeken. Ook wordt gevreesd dat de hoge werkdruk voor het resterende personeel heel wat mensen naar een andere job zal jagen.